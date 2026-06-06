Evo kad i s kim Srbija igra u polufinalu Svetskog prvenstva

Nova pre 15 minuta
Evo kad i s kim Srbija igra u polufinalu Svetskog prvenstva

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 u nedelju, 7. juna, odigraće dva meča u završnici Svetskog prvenstva u Varšavi (Poljska).

Srbija je pobedila Holandiju sa 21:19 u četvrtfinalu, dok je Letonija deklasirala Litvaniju sa 22:13. To znači da će "orlovi" u nedelju, verovatno od 18 sati i 10 minuta, igrati protiv Letonije u polufinalu. Mečevi ove dve selekcije uvek privlače posebnu pažnju na velikim turnirima, a favorita praktično da nema. Ko izgubi, igraće u meču za treće mesto, takođe u nedelju, samo od 20.05, bar tako trenutno stoji na zvaničnom sajtu Svetskog prvenstva. Finale je zakazano
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