Evo kad i s kim Srbija igra u polufinalu Svetskog prvenstva

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 u nedelju, 7. juna, odigraće dva meča u završnici Svetskog prvenstva u Varšavi (Poljska).

Srbija je pobedila Holandiju sa 21:19 u četvrtfinalu, dok je Letonija deklasirala Litvaniju sa 22:13. To znači da će "orlovi" u nedelju, verovatno od 18 sati i 10 minuta, igrati protiv Letonije u polufinalu. Mečevi ove dve selekcije uvek privlače posebnu pažnju na velikim turnirima, a favorita praktično da nema. Ko izgubi, igraće u meču za treće mesto, takođe u nedelju, samo od 20.05, bar tako trenutno stoji na zvaničnom sajtu Svetskog prvenstva. Finale je zakazano