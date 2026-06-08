Saša Ilić novi trener Partizana

Radio sto plus pre 34 minuta
Saša Ilić novi trener Partizana

Ilić će na klupi Partizana naslediti dosadašnjeg šefa stručnog štaba Srđana Blagojevića i predvodiće ekipu u predstojećoj sezoni, sa ciljem da klub vrati u borbu za trofeje i plasman u evropska takmičenja.

Kao fudbaler, Ilić je najtrofejniji i jedan od najvećih igrača u istoriji Partizana. Za crno-bele jeodigrao ukupno 604 takmičarske utakmice i postigao 160 pogodaka.. Sa Partizanom je osvojio 11 šampionskih titula i sedam trofeja u nacionalnom kupu, a kao kapiten predvodio je ekipu u brojnim evropskim nastupima. Karijeru je završio 2019. godine upravo u dresu Partizana, ostavivši iza sebe status klupske legende i rekordera po broju odigranih mečeva. Ilić je
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