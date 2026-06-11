Mask na nišanu Irana?

B92 pre 3 sata
Mask na nišanu Irana?

Iran razmatra da među legitimne mete u regionu Bliskog istoka uključi imovinu američkog milijardera Ilona Maska, nakon što je Teheran optužio američku i izraelsku vojsku da koriste Maskove internet usluge sistema Starlink, javlja danas iranska agencija Fars, p

Kako se navodi, zemaljske stanice Starlinka koje se nalaze u Kataru, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu, kao i akcionari kompanije SpejsIks, nalaze se među metama koje se razmatraju. "Islamska Republika Iran zadržava pravo da napadne sve objekte povezane sa imovinom kojom upravlja Mask u regionu i na okupiranim teritorijama", rekao je vojni izvor za Fars. Kompanija SpejsEks, u vlasništvu Maska, pružala je tokom protesta u Iranu besplatnu satelitsku
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