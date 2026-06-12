BiH i Kanada odigrale remi

Radio 021 pre 24 sata  |  021.rs
BiH i Kanada odigrale remi

Fudbaleri Kanade i Bosne i Hercegovine odigrali su večeras u Torontu nerešeno 1:1, u utakmici prvog kola Grupe B Svetskog prvenstva.

BiH je u vođstvo doveo rođeni Šapčanin, Jovo Lukić, golom u 21. minutu, dok je bod domaćoj selekciji doneo Kajl Larin u 78. minutu. Prvu šansu na meču imala je Bosna i Hercegovina u trećem minutu, kada je do odbijene lopte na 15-ak metara došao Amar Memić, ali je udarac završio visoko preko gola. Kanada je prvu priliku imala u 17. minutu, kada je do odbijene lopte na 11 metara došao Džonatan Dejvid, čiji udarac po sredini lako brani golman BiH Nikola Vasilj. BiH je
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