Danas veoma toplo u Srbiji, temperatura do 34 stepena

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, uz slabu promenljivost vetra, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Jutarnja temperatura kretaće se od 12 do 20 stepeni Celzijusa, dok će najviša dnevna temperatura biti od 31 do 34 stepena. Meteorolozi upozoravaju da će vreme biti veoma toplo, pa se građanima savetuje da izbegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana i da unose dovoljno tečnosti.