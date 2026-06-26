Težak žreb za srpske predstavnike na Vimbldonu

Danas pre 12 minuta  |  A. Pavlović
Težak žreb za srpske predstavnike na Vimbldonu

Srpski teniser Novak Đoković saznao je žreb za treći grend slem u sezoni, čuveni Vimbldon.

Sedmostruki šampion Vimbldona, koji je postavljen za sedmog nosioca na turniru, nije imao previše sreće na žrebu. On je upao u polovinu žreba sa Janikom Sinerom, pa bi tako sa Italijanom mogao da se suretne već u polufinalu. Pre toga će u četvrtfinalu sačekati potencijalno težak duel protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima. Đoković će u prvom kolu Vimbldona startati protiv Kineza Vua, da bi u drugom mogao već da zaigra protiv Stefanosa Cicipasa, a u trećem protiv
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