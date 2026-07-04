SAD slave 250 godina postojanja

Politika pre 4 sati
SAD slave 250 godina postojanja

Tramp govorio o komunizmu kao o smrtnoj pretnji američkoj slobodi

VAŠINGTON- Na 250. godišnjicu svoje nezavisnosti SAD su zemlja koju zahvataju politička polarizacija i talas vrućine koji se sručio na milione ljudi dok proslave danas počinju. Potpisivanje Deklaracije o nezavisnosti, jednog od najslavnijih izraza demokratskih ambicija u istoriji, obeležava se na bezbroj načina. Predsednik Donald Tramp, koji će imati centralnu ulogu u svečanostima, planira da govori na Nacionalnom centru u Vašingtonu pre onoga što se najavljuje kao
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