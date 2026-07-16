Macut sa Malim o jačanju javnih finansija

Ekapija pre 10 sati
Macut sa Malim o jačanju javnih finansija

Vlada Srbije (Foto: Lunja/shutterstock.com) Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut nastavio je redovne konsultacije sa članovima Vlade i sa ministrom finansija Sinišom Malim razgovarao o stanju javnih finansija, aktuelnim ekonomskim kretanjima i prioritetnim aktivnostima Vlade usmerenim na očuvanje makroekonomske stabilnosti.

Sagovornici su razgovarali o dodatnom smanjenju akciza na gorivo, za ukupno 20%, koja predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju. Kako je istaknuto, posebna pažnja posvećena je najnovijem izveštaju o kreditnom rejtingu Srbije, koji, kako je navedeno, "potvrđuje poverenje međunarodnih finansijskih institucija u odgovornu
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