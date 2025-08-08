Spomenik četničkom komandantu premešten u crkvu kod Berana, napadnuti novinari

Spomenik četničkom komandantu premešten u crkvu kod Berana, napadnuti novinari

Spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću koji je otkriven u beranskom selu Gornje Zaostro, a čije je uklanjanje naložilo Ministarstvo kulture, meštani su izmestili u obližnju crkvu.

Prilikom uklanjanja spomenika više desetina ljudi napalo je fotoreportere Vijesti i Pobjede, Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića, objavili su ti mediji. Pošto je novinarska ekipa parkirala automobil iznad mesta gde je bio šator za okupljene i počela da fotografiše uklanjanje spomenika Đurišiću, više osoba se trkom uputilo prema fotoreporterima i agresivno im pretilo unoseći im se u lice, otimajući foto-aparate i opremu. Pošto su Vasiljeviću oduzeli i polomili deo
