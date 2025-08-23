Štrajk železničara u Crnoj Gori: Autobuski prevoz umesto voza na delu linije Beograd-Bar

NIN pre 11 minuta  |  Tanjug
Štrajk železničara u Crnoj Gori: Autobuski prevoz umesto voza na delu linije Beograd-Bar

Za putnike koji putuju večeras međunarodnim vozom broj 432 sa polaskom u 20.10 časova iz Bara za Zemun kao i vozom 433 sa polaskom u 19.40 časova iz Zemuna za Bar, obezbeđen je autobuski prevoz na relaciji Bar-Prijepolje teretna-Bar, saopštio je Srbijavoz.

U saopštenju se navodi da je privremena izmena u organizaciji noćnih barskih vozova uvedena zbog prekida železničkog saobraćaja u Crnoj Gori izazvanog obustavom rada grupe zaposlenih Železničke infrastrukture Crne Gore. Tokom trajanja ove izmenjene organizacije, zbog autobuskog prevoza putnika na pomenutoj relaciji, u noćne vozove se neće uvrštavati kola za prevoz automobila. Železnički prevoz Crne Gore organizovao je, zbog obustave železničkog prevoza,
