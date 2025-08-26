Najmanje plate u uslužnim delatnostima, programeri zarađuju najviše

Bujanovačke pre 1 sat
Najmanje plate u uslužnim delatnostima, programeri zarađuju najviše
Bujanovac, 26. avgust 2025. Prosečna neto plata u Srbiji u junu iznosila je 107.075 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS). Ipak, razlike u zaradama po delatnostima su velike – od manje od 60.000 dinara do gotovo 300.000. Najmanje zarađuju zaposleni u uslužnim delatnostima, a najviše programeri. Najmanje plate zabeležene su u delatnosti označenoj kao „ostale uslužne delatnosti“, gde je prosek iznosio 59.229 dinara. Nešto više zarađivali su
