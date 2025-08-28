Vojna parada u Kini: Dolaze Putin, Kim Džong Un…

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Vojna parada u Kini: Dolaze Putin, Kim Džong Un…

Ruski predsednik Vladimir Putin i severnokorejski vođa Kim Džong Un biće među stranim državnicima koji će prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine.

Očekuje se da će paradi povodom obeležavanja 80. godišnjice formalne predaje Japana u Drugom svetskom ratu, prisustvovati i lideri nekih evropskih zemalja, poput slovačkog premijera Roberta Fica, beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, kao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Za sada nije još zvanično saopšteno da Vučić ide u Kinu, ali se to može očekivati s obzirom da mu je Si Đinping poslao pismo krajem jula u kojem ga poziva na paradu. U maju ove godine,
