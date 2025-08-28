Vlada Srbije: Usvojena uredba o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto

Od ponedeljka, 1. septembra, oko 20.000 proizvoda u prodavnicama u Srbiji će imati niže cene. Vlada je usvojila uredbu kojom se marže u trgovinskim lancima ograničavaju na 20 odsto, a obuhvaćene su 23 kategorije osnovnih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Vlada Srbije usvojila je uredbu o ograničavanju marži u trgovinskim lancima na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Uredba obuhvata, kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 23 kategorije proizvoda. To su: mleko i mlečni prozvodi, mešoviti proizvodi, jaja, bezalkoholna pića i čaj, sveže voće i povrće, prarerada voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznuti poizvodi, sveže i