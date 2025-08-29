"Čula sam neobičan zvuk, mislila sam da je mače": Zemunka otvorila kesu i ostala u šoku kad je ugledala bebu

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
"Čula sam neobičan zvuk, mislila sam da je mače": Zemunka otvorila kesu i ostala u šoku kad je ugledala bebu

"Šetala sam psa i krenula da nahranim mace koje svako jutro tu hranim.

Čula sam neki čudan zvuk, nije to bio plač, ali kada sam se približila videla sam da zvuk dopire iz kese, otvorila kesu i videla bebu. Šokirala sam se", ispričala je za Kurir Maja Miladinović koja se našla na pravom mestu u pravo vreme i spasla jedan mali život. Pogledajte fotografije mesta gde je pronađena beba: Ovim rečima počinje ispovest Maja Miladinović, hrabra žena koja je jutros pronašla zdravu bebu pored kontejnera umotanu u ćebe, pa u kesu, u Dunavskoj
