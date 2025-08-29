Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu: Tereti se za pokušaj teškog ubistva

Mondo pre 57 minuta  |  Mihajlo Sfera
Uhapšena majka koja je ostavila bebu pored kontejnera u Zemunu: Tereti se za pokušaj teškog ubistva

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila je A.S. (2006), majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu staru sedam dana pored jednog kontejnera u Zemunu, saznaje "Blic".

Ova žena se, kako saznajemo, tereti za pokušaj teškog ubistva. Bebu je podsetimo jutros oko 8:20 pronašla prolaznica. Bila je umotana u peškire i zavezana u kesu. Prema rečima Maje Miladinović, žene koja je pronašla bebu, novorođenče je tiho plakalo, da joj je plač zvučao kao "mjauk". "Šetala sam psa kao i svakog jutra Dunavskom ulicom u Zemunu kada sam primetila iza kontejnera u kojoj se nešto mrdalo.Pomislila sam da se kuče ili mače, ali kada sam se približila
