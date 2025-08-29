Studenti u blokadi podržali novinare Junajted medije: „Sloboda medija u Srbiji ponovo ugrožena“

Nedeljnik pre 3 sata
Studenti u blokadi podržali novinare Junajted medije: „Sloboda medija u Srbiji ponovo ugrožena“
Studenti u blokadi poručili su danas da je sloboda medija u Srbiji ozbiljno ugrožena, ocenivši da nedavno objavljeni audio-snimak razgovora između direktora Junajted grupe Stena Miler i direktora Telekom Srbija Vladimira Lučića pokazuje direktno mešanje države u pokušaje smene rukovodstva Junajted medije. „Ovaj razgovor nije samo dokaz političkog pritiska na medije – on je dokaz da se sloboda medija u Srbiji svodi na puku deklaraciju“, naveli su studenti u
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

„Država neovlašćeno prisluškuje građane, a sada se buni zbog prisluškivanja“

„Država neovlašćeno prisluškuje građane, a sada se buni zbog prisluškivanja“

Nova pre 2 sata
Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

N1 Info pre 4 sati
Direktorka Junajted medije: Razotkriveno dokle je vlast Vučića spremna da ide

Direktorka Junajted medije: Razotkriveno dokle je vlast Vučića spremna da ide

Vreme pre 4 sati
Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Miler–Lučić: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Miler–Lučić: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Nova pre 4 sati
Direktorka Junajted medije Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: „Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo“

Direktorka Junajted medije Aleksandra Subotić o snimku Lučić-Miler: „Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo“

Nedeljnik pre 4 sati
Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Miler–Lučić: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Direktorka UM Aleksandra Subotić o snimku Miler–Lučić: Vlast želi da ugasi nezavisno novinarstvo

Danas pre 5 sati
Utvrditi odgovornost Stena Milera nakon razgovora sa direktorom srpskog Telekoma

Utvrditi odgovornost Stena Milera nakon razgovora sa direktorom srpskog Telekoma

Radar pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Telekom

Društvo, najnovije vesti »

Veljanovski: Ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija

Veljanovski: Ne znamo šta je Srbija ponudila UG da bi se oslobodila nezavisnih medija

Danas pre 26 minuta
Učenici mladenovačke gimnazije tvrde da je najmanje 10 profesora dobilo otkaz zbog podrške studentskim protestima

Učenici mladenovačke gimnazije tvrde da je najmanje 10 profesora dobilo otkaz zbog podrške studentskim protestima

Danas pre 2 sata
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 68. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 68. kolu?

Danas pre 2 sata
„Vučić mrzi nezavisne medije“: Gasio ih je 90-ih, može li i danas to da uradi, kako tvrdi?

„Vučić mrzi nezavisne medije“: Gasio ih je 90-ih, može li i danas to da uradi, kako tvrdi?

Danas pre 2 sata
U ataru sela Jasenovik izbio veliki požar, pet vatrogasnih kola na terenu

U ataru sela Jasenovik izbio veliki požar, pet vatrogasnih kola na terenu

Danas pre 1 sat