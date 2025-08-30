Srpska lista predala žalbu ustavnom sudu Teško kršenje prava srpskog naroda u Prištini

Poslanici Srpske liste podneli su danas žalbu ustavnom sudu zbog teškog kršenja prava srpskog naroda na sednicama skupštine u Prištini. "Ustavna i demokratska načela grubo su narušena, a srpskom narodu je onemogućeno da ostvaruje svoja garantovana prava", istaknuto je u saopštenju

Dodaje se da Srpska lista očekuje da ustavni sud hitno reaguje i preduzme sve neophodne mere radi zaštite vladavine prava, kao i prava srpskog naroda u skladu sa važećim pravnim aktima. "Srpska lista ostaje dosledna u svojoj borbi za očuvanje prava i interesa srpskog naroda i nastaviće da koristi sva pravna i institucionalna sredstva kako bi se obezbedila puna ravnopravnost", istaknuto je u saopštenju. Skupština u Prištini nije izabrala potpredsednika iz srpske