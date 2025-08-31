Prkos Zapadu: Vučić u društvu Kim Džong Una i Putina u sredu u Pekingu

Kina će 3. septembra u Pekingu održati veliku vojnu paradu povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata i kapitulacije Japana.

Centralna svečanost biće održana na Trgu Tjenanmen, a očekuje se prisustvo 26 stranih šefova država i vlada, među kojima su ruski i severnokorejski lideri. Najviše pažnje privlači upravo dolazak Vladimira Putina i Kim Džong Una, koji će zajedno sa domaćinom, kineskim predsednikom Sijem Đinpingom, stajati na simboličnim Vratima nebeskog mira. Njihovo pojavljivanje rame uz rame ocenjuje se kao snažna politička poruka jedinstva nasuprot zapadnim silama. Za Kima će ovo