Prkos Zapadu: Vučić u društvu Kim Džong Una i Putina u sredu u Pekingu

Nedeljnik pre 44 minuta
Prkos Zapadu: Vučić u društvu Kim Džong Una i Putina u sredu u Pekingu

Kina će 3. septembra u Pekingu održati veliku vojnu paradu povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata i kapitulacije Japana.

Centralna svečanost biće održana na Trgu Tjenanmen, a očekuje se prisustvo 26 stranih šefova država i vlada, među kojima su ruski i severnokorejski lideri. Najviše pažnje privlači upravo dolazak Vladimira Putina i Kim Džong Una, koji će zajedno sa domaćinom, kineskim predsednikom Sijem Đinpingom, stajati na simboličnim Vratima nebeskog mira. Njihovo pojavljivanje rame uz rame ocenjuje se kao snažna politička poruka jedinstva nasuprot zapadnim silama. Za Kima će ovo
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Putina dočekali Si i „Kaljinka“ u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Putina dočekali Si i „Kaljinka“ u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Sputnik pre 45 minuta
Novo poglavlje u odnosima Indije i Kine – Modi i Si dogovorili se o obnovi letova i sporazumu o granicama

Novo poglavlje u odnosima Indije i Kine – Modi i Si dogovorili se o obnovi letova i sporazumu o granicama

RTS pre 1 sat
Indija posvećena poboljšanju odnosa s Kinom, poručio Modi

Indija posvećena poboljšanju odnosa s Kinom, poručio Modi

Slobodna Evropa pre 1 sat
Ples zmaja, slona i medveda na Dalekom istoku – Si, Modi i Putin protiv zajedničkog (ne)prijatelja

Ples zmaja, slona i medveda na Dalekom istoku – Si, Modi i Putin protiv zajedničkog (ne)prijatelja

RTS pre 1 sat
Šos: Putina dočekali Si i Kaljinka u kongresnoj sali

Šos: Putina dočekali Si i Kaljinka u kongresnoj sali

Večernje novosti pre 1 sat
Samit u Kini, Xi se sastao sa Putinom

Samit u Kini, Xi se sastao sa Putinom

Bloomberg Adria pre 2 sata
Erdogan i Si razgovarali o jačanju saradnje i konsultacija

Erdogan i Si razgovarali o jačanju saradnje i konsultacija

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinPekingKinaJapan

Svet, najnovije vesti »

Francuski ministar Baro: Pokušaji mešanja u poslove Grenlanda neprihvatljivi

Francuski ministar Baro: Pokušaji mešanja u poslove Grenlanda neprihvatljivi

Beta pre 30 minuta
(Video) Evropski grad u plamenu, ulice kao da je ratno stanje! Odjekuju gumeni meci i suzavac, lete kamenje i Molotovljevi…

(Video) Evropski grad u plamenu, ulice kao da je ratno stanje! Odjekuju gumeni meci i suzavac, lete kamenje i Molotovljevi kokteli: Jedna nesreća je dovela do opšteg haosa

Blic pre 44 minuta
SZO: Epidemija kolere u 31 zemlji, situacija se pogoršava

SZO: Epidemija kolere u 31 zemlji, situacija se pogoršava

N1 Info pre 14 minuta
Prkos Zapadu: Vučić u društvu Kim Džong Una i Putina u sredu u Pekingu

Prkos Zapadu: Vučić u društvu Kim Džong Una i Putina u sredu u Pekingu

Nedeljnik pre 44 minuta
Putina dočekali Si i „Kaljinka“ u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Putina dočekali Si i „Kaljinka“ u kongresnoj sali, gde se održava samit ŠOS-a /video/

Sputnik pre 45 minuta