Preminuo Đorđo Armani u 92. godini

Đorđo Armani, jedan od najvećih modnih vizionara 20. i 21. veka, preminuo je danas u 92. godini, piše Corriere della Sera.

Legendarni italijanski dizajner, rođen 11. jula 1934. u Pjačenci, ostavio je neizbrisiv trag u svetu mode i oblikovanju pojma stila, prenosi City Magazine. Do poslednjeg trenutka ostao je posvećen poslu, a samo nekoliko dana pre smrti objavio je kupovinu čuvenog kluba La Capannina, mesta gde je šezdesetih upoznao svog životnog i poslovnog partnera, Sergija Galeotija. I pored ozbiljnih zdravstvenih problema tokom protekle godine – infekcije pluća i retkog izostanka