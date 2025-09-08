Pregovori o minimalcu za narednu godinu počinju sutra: Vlada daje 550, sindikati traže 600 evra

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Pregovori o minimalcu za narednu godinu počinju sutra: Vlada daje 550, sindikati traže 600 evra

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sutra će još jednom biti razmatrana odluka o povećanju minimalne zarade za 2026. godinu.

U julu ove godine na sednici SES-a dogovoreno je da minimalna cena rada u Srbiji od oktobra bude veća 9,4 odsto i da se sa sadašnjih 450 evra poveća na 500 evra. Ministar finansija Siniša Mali ranije je rekao da će od 1. januara "minimalac" iznositi 550 evra. Reprezentativni sindikati, Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS "Nezavisnost" predložili su da "minimalac" za 2026. iznosi 600 evra ili 70.000 dinara. Unija poslodavaca Srbije ocenila je da, posle
