Kremlj odbio da komentariše upad dronova u Poljsku

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Kremlj je odbio da komentariše noćašnji upad i presretanje dronova iznad Poljske, zemlje NATO, koja je optužila Moskvu da je lansirala te letelice i da se radi o "provokaciji".

"Više bi voleli da ne komentarišemo, to ne spada u našu nadležnost. To spada u nadležnost Ministarstva odbrane", rekao je portparol ruskog predsedništva Dmitrij Peskov tokom redovnog dnevnog brifinga. Varšava i njeni saveznici danas su osudili kao rusku "provokaciju" upad dronova u poljski vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu i objavili da je presretnuto više tih letelica od strane poljske vojske i NATO. Peskov je rekao da vođe evropskih zemalja i NATO "svaki
