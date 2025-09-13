Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Vreme pre 1 sat
Vučić: Izbori u aprilu ili decembru 2026.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je nagovestio kada bi mogli da budu održani izbori. Ovog puta pominje dva potencijalna datuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da postoje dva moguća termina za prevremne izbore – u aprilu ili decembru sledeće godine, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar. Vučić je na TV Informer rekao da je svakom ko politički razmišlja i svima koji imaju „tri grama mozga“ jasno da postoje dva moguća termina za prevremne izbori, navodeći da bi on više voleo da to bude decembar. „Podneo bih ostavku nešto ranije, da idemo svi zajedno na izbore. Nema tu
