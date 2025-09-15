„Implementacija ideja Kijeva i i drugih idiota značiće samo jedno – rat“: Medvedev preti

NATO će zapravo ući u rat protiv Rusije ako se sprovede ideja o stvaranju zone zabrane letenja iznad Ukrajine i uništavanju lansiranih ruskih bespilotnih letelica i raketa od strane država NATO-a i EU.

To je u svom telegram kanalu napisao zamenik šefa Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev. „Implementacija provokativne ideje Kijeva i drugih idiota o stvaranju ‘zone zabrane letenja iznad Ukrajine’ i sposobnosti zemalja NATO-a da obore naše bespilotne letelice značiće samo jedno – rat između NATO-a i Rusije „, napisao je on, prenosi The Moscow Times. Tako je Medvedev komentarisao nedeljnu izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Šikorskog,