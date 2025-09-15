Vučić iz Osake: Uskoro ću otići u Novi Sad na veliki skup

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Vučić iz Osake: Uskoro ću otići u Novi Sad na veliki skup

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će uskoro otići u Novi Sad na veliki skup koji će biti održan u tom gradu.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora Ilije Srdanovića koji je naveo da Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu "persona non grata" i da plamen slobode raste iz dana u dan. "Imam i familiju u Novom Sadu. Ne mora da brine profesor. Za plamen slobode je jedino u pravu. On je upaljen i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu i da sruše Srbiju, one koji su hteli da nam uzmu severni deo Srbije. Pobedićemo ih onako
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u…

Živković: Režim laže o svemu, od kanalizacije do plata, Parada potpuno besmislena – ova vlast izgubila sve oružane sukobe u koja je ušla

Nova pre 31 minuta
„Praćke i klikeri“: Vučić iz Japana o tome zašto za vreme prošle vlasti nije mogla da postoji vojna parada

„Praćke i klikeri“: Vučić iz Japana o tome zašto za vreme prošle vlasti nije mogla da postoji vojna parada

Danas pre 16 minuta
Vučić tvrdi da je neretko u Novom Sadu – kod rođaka, pa opet najavio dolazak na neki budući veliki skup

Vučić tvrdi da je neretko u Novom Sadu – kod rođaka, pa opet najavio dolazak na neki budući veliki skup

Danas pre 46 minuta
Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Vučić ponovo najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat
Vučić ponovo najavljuje svoj dolazak u Novi Sad: "Odlazim tamo neretko, imam rodbinu"

Vučić ponovo najavljuje svoj dolazak u Novi Sad: "Odlazim tamo neretko, imam rodbinu"

Radio 021 pre 1 sat
Vučić opet najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Vučić opet najavljuje dolazak na veliki skup u Novom Sadu

Nova pre 51 minuta
Predsednik Vučić najavio da dolazi u novi SAD Direktno iz Japana poslao jasne poruke profesoru Iliji Srdoviću: Neka ne brine…

Predsednik Vučić najavio da dolazi u novi SAD Direktno iz Japana poslao jasne poruke profesoru Iliji Srdoviću: Neka ne brine, pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu i Srbiju

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik SrbijeJapanpersona non grataEXPO

Politika, najnovije vesti »

Ambasada SAD kritikuje Kurtija: Potreban partner koji razume potrebu za izbegavanjem destabilizujućih poteza

Ambasada SAD kritikuje Kurtija: Potreban partner koji razume potrebu za izbegavanjem destabilizujućih poteza

N1 Info pre 21 minuta
Srpska lista: U Gračanici predstavljeni kandidat za gradonačelnika i kandidati za odbornike

Srpska lista: U Gračanici predstavljeni kandidat za gradonačelnika i kandidati za odbornike

RTV pre 26 minuta
Srpska lista predstavila odbornike za izbore u Gračanici, evo ko je kandidat za gradonačelnika

Srpska lista predstavila odbornike za izbore u Gračanici, evo ko je kandidat za gradonačelnika

Blic pre 11 minuta
Na suđenju za zločine na Petrovačkoj cesti svedočili povređeni

Na suđenju za zločine na Petrovačkoj cesti svedočili povređeni

RTV pre 11 minuta
Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave: U Srbiji obeležavanje Dana sećanja na proboj Solunskog fronta

Dan srpskog jedinstva, slobode i zastave: U Srbiji obeležavanje Dana sećanja na proboj Solunskog fronta

Euronews pre 1 minut