"Lažu o vašem omiljenom predsedniku - MENI!: Tramp tužbama traži milijarde, udario na medijske kuće

Godina tužbi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je da je podneo tužbu protiv lista "Njujork tajms" za klevetu i uvredu u vrednosti od neverovatnih 15 milijardi dolara, nazivajući ga "virtuelnim portparolom“ Demokratske partije Tramp je prošle nedelje zapretio tužbom nakon što je Tajms objavio članke u vezi sa seksualno sugestivnom porukom i crtežom koji su, navodno, uručeni osramoćenom finansijeru Džefriju Epstajnu za njegov 50. rođendan 2003. godine,