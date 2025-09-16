"Lažu o vašem omiljenom predsedniku - MENI!: Tramp tužbama traži milijarde, udario na medijske kuće

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf Biznis
"Lažu o vašem omiljenom predsedniku - MENI!: Tramp tužbama traži milijarde, udario na medijske kuće

Godina tužbi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je da je podneo tužbu protiv lista "Njujork tajms" za klevetu i uvredu u vrednosti od neverovatnih 15 milijardi dolara, nazivajući ga "virtuelnim portparolom“ Demokratske partije Tramp je prošle nedelje zapretio tužbom nakon što je Tajms objavio članke u vezi sa seksualno sugestivnom porukom i crtežom koji su, navodno, uručeni osramoćenom finansijeru Džefriju Epstajnu za njegov 50. rođendan 2003. godine,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

„Velika mi je čast“: Tramp najavio tužbu protiv Njujork Tajmsa, evo i zbog čega

„Velika mi je čast“: Tramp najavio tužbu protiv Njujork Tajmsa, evo i zbog čega

Danas pre 33 minuta
Tramp presavio tabak: "Imam veliku čast" FOTO

Tramp presavio tabak: "Imam veliku čast" FOTO

B92 pre 38 minuta
Tramp tuži Njujork tajms za 15 milijardi dolara

Tramp tuži Njujork tajms za 15 milijardi dolara

N1 Info pre 28 minuta
Tramp tuži Njujork tajms za 15 milijardi dolara

Tramp tuži Njujork tajms za 15 milijardi dolara

Novi magazin pre 22 minuta
Tramp će podneti tužbu protiv Njujork tajmsa za klevetu i uvredu od 15 milijardi dolara

Tramp će podneti tužbu protiv Njujork tajmsa za klevetu i uvredu od 15 milijardi dolara

Blic pre 1 sat
Tramp će podneti tužbu protiv Njujork tajmsa za klevetu i uvredu od 15 milijardi dolara

Tramp će podneti tužbu protiv Njujork tajmsa za klevetu i uvredu od 15 milijardi dolara

Euronews pre 1 sat
Tramp diže tužbu protiv New York Times-a: Teška je 15 milijardi dolara!

Tramp diže tužbu protiv New York Times-a: Teška je 15 milijardi dolara!

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkDonald TrampDolarNjujork tajmsdzefri epstajn

Svet, najnovije vesti »

Zaključci sa pres konferencije kineskog tima posle ekonomskih i trgovinskih razgovora sa SAD

Zaključci sa pres konferencije kineskog tima posle ekonomskih i trgovinskih razgovora sa SAD

Beta pre 18 minuta
„Velika mi je čast“: Tramp najavio tužbu protiv Njujork Tajmsa, evo i zbog čega

„Velika mi je čast“: Tramp najavio tužbu protiv Njujork Tajmsa, evo i zbog čega

Danas pre 33 minuta
Kineski tinejdžeri moraju da plate 300.000 dolara zbog uriniranja u supu

Kineski tinejdžeri moraju da plate 300.000 dolara zbog uriniranja u supu

BBC News pre 33 minuta
"Čujemo ih kako: Vrište!" Počela brutalna ofanziva, odjekuju eksplozije: Gaza u plamenu, više od 300.000 ljudi evakuisano…

"Čujemo ih kako: Vrište!" Počela brutalna ofanziva, odjekuju eksplozije: Gaza u plamenu, više od 300.000 ljudi evakuisano usred noći (foto)

Blic pre 18 minuta
U Gazi ubijeno 38 civila, desetine povređeno u izraelskim napadima širom enklave

U Gazi ubijeno 38 civila, desetine povređeno u izraelskim napadima širom enklave

RTV pre 28 minuta