Najviša temperatura do 24 stepena, u Beogradu do 23 stepena. Prema prognozi RHMZ-a, očekuje se promenljivo oblačno, vetrovito i svežije, samo će na istoku i jugu Srbije ujutru biti oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Prestanak padavina uslediće tokom prepodneva. Vetrovito, oblačno i svežije, temperatura do 24 stepena Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar, na istoku Srbije kratkotrajno i sa olujnim udarima. Vetar će kasnije posle