Pazite se, od sutra kreće novi vremenski šok! Rastu temperature, a za vikend se posebno spremite

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
U Srbiji će u četvrtak, 18. septembra tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni, a temperature će se kretati od pet do 26 stepeni. U Beogradu će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 24 stepena. U narednih nedelju dana očekuje se postepeni porast temperatura, koje će za vikend i početkom nedelje porasti do 30 stepeni. (Telegraf.rs/Tanjug)
