I sutra sunčano i toplo

U Srbiji će sutra posle prohladnog jutra, biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od osam do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 18 a najviša oko 32 stepena. U Srbiji će do utorka biti pretežno sunčano, veoma toplo za poslednju dekadu