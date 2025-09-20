I sutra sunčano i toplo

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
I sutra sunčano i toplo

U Srbiji će sutra posle prohladnog jutra, biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od osam do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 18 a najviša oko 32 stepena. U Srbiji će do utorka biti pretežno sunčano, veoma toplo za poslednju dekadu
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Sunčan i topao vikend

Sunčan i topao vikend

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Danas do 31 stepen, ali stiže preokret početkom sedmice

Danas do 31 stepen, ali stiže preokret početkom sedmice

RTK pre 1 sat
I narednih dana sunčano i toplo

I narednih dana sunčano i toplo

Stav.life pre 2 sata
Nakon svežeg jutra, danas sunčano i toplo, do 31 stepen

Nakon svežeg jutra, danas sunčano i toplo, do 31 stepen

Serbian News Media pre 2 sata
Posle svežeg jutra, sunčan i umereno topao dan

Posle svežeg jutra, sunčan i umereno topao dan

Vesti online pre 3 sata
Narednih dana pretežno sunčano, od srede promena vremena

Narednih dana pretežno sunčano, od srede promena vremena

Moj Novi Sad pre 3 sata
Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo: U Srbiji danas do 31 stepen

Posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo: U Srbiji danas do 31 stepen

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

(VIDEO) Žandarmerija opkolila i potiskuje građane koji su došli prekoputa Palate Srbija gde se održava vojna parada

(VIDEO) Žandarmerija opkolila i potiskuje građane koji su došli prekoputa Palate Srbija gde se održava vojna parada

N1 Info pre 49 minuta
(BLOG) Vojna parada u Beogradu: Građani okruženi policijom, uzvikuju "vojsko, upomoć"

(BLOG) Vojna parada u Beogradu: Građani okruženi policijom, uzvikuju "vojsko, upomoć"

N1 Info pre 49 minuta
Probijen najduži železnički tunel na svetu

Probijen najduži železnički tunel na svetu

Kamatica pre 38 minuta
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 19 minuta
Upravo na Blic TV vojna parada 2025 Ispaljeni počasni plotuni, razvijena zastava od 300 metara: Defilovali svi ešaloni Vojske…

Upravo na Blic TV vojna parada 2025 Ispaljeni počasni plotuni, razvijena zastava od 300 metara: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, učestvuje 10.000 ljudi (foto, video)

Blic pre 14 minuta