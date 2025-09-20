Student Dimitrije Dimić: „Nisam u bekstvu, već skoro mesec dana sam u kućnom pritvoru“

Student Pravnog fakulteta u Nišu Dimitrije Dimić (25) izjavio je za Insajder da se od 22. avgusta nalazi u kućnom pritvoru, te da su neistinite tvrdnje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da je u bekstvu.

Više javno tužilaštvo juče je saopštilo da je Višem sudu u Beogradu podnelo optužni predlog protiv devetoro studenata, osumnjičenih za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, i da je predložilo određivanje pritvora Dimiću, „koji se nalazi u bekstvu“. „Tvrdnje o mom bekstvu su neistinite i predstavljaju svesno obmanjivanje javnosti. Od 22. avgusta nalazim se pod merom kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom. Na ovaj način tužilaštvo pokušava da moje kolege