Francuska priznala Palestinu: Oglasio se Makron

Francuska je danas priznala državu Palestinu, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

Makron je tom prilikom pozvao na - definitivan kraj- rata u Gazi, rekavši da - ništa ne opravdava nastavak- u palestinskoj enklavi. Podsetimo, Velika Britanija je već priznala Državu Palestinu, kao i Portugalija, Kanada i Australija. Predsednik Palestine Mahmud Abas izjavio da je zapadno priznanje palestinske države korak ka "pravednom i trajnom miru", dok su istovremeno dvojica izraelskih ministara predložila aneksiju Zapadne obale kao odgovor na priznanje