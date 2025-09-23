Ana Brnabić: Trenutno ceo svet i Evropa gledaju u uspehe koje je Srbija postigla u poslednjoj deceniji

Pravda pre 1 sat  |  Politika
Ana Brnabić: Trenutno ceo svet i Evropa gledaju u uspehe koje je Srbija postigla u poslednjoj deceniji

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da trenutno ceo svet i Evropa gledaju u uspehe koje je Srbija postigla u poslednjoj deceniji i navela da su dokaz napretka povećanje minimalca i veće plate u prosveti i zdravstvu.

Brnabićeva je za TV Pink ukazala i na zakon o legalizaciji objekata i dodala da je broj od 4,8 miliona nelegalnih objekata okviran. Dodala je da su pojedini mediji kritikovali odluku rušenja nelegalne gradnje na području Vinča - Belo Brdo, a da su, kada je doneta odluka o legalizaciji nelegalnih objekata, krenuli su da kritikuju i tu odluku. ''Kod njih je crno ili belo samo šta kaže Aleksandar Vučić. Oni apsolutno jedan dan mogu da kažu 'vi ste dušmani, zlikovci,
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Sonom kiselinom po pravnom poretku: Kome služi novi zakon o legalizaciji, građanima ili investitorima bliskih režimu?

Sonom kiselinom po pravnom poretku: Kome služi novi zakon o legalizaciji, građanima ili investitorima bliskih režimu?

Mašina pre 24 minuta
Detaljno objašnjenje, ovo je sve što trebate da znate o novim merama Šta nam je potrebno za legalizaciju, svaki objekat će…

Detaljno objašnjenje, ovo je sve što trebate da znate o novim merama Šta nam je potrebno za legalizaciju, svaki objekat će biti precizno evidentiran

Alo pre 44 minuta
Nikezić: Najveću korist od Vučićevih mera za legalizaciju imaće SNS investitori, sad će jeftino da ozakone divlju gradnju

Nikezić: Najveću korist od Vučićevih mera za legalizaciju imaće SNS investitori, sad će jeftino da ozakone divlju gradnju

Jugmedia pre 1 sat
Sve slabosti Vučićeve masovne legalizacije: Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji

Sve slabosti Vučićeve masovne legalizacije: Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji

Novi magazin pre 1 sat
Brnabić: Trenutno ceo svet i Evropa gledaju u uspehe koje je Srbija postigla

Brnabić: Trenutno ceo svet i Evropa gledaju u uspehe koje je Srbija postigla

NIN pre 2 sata
Vučić: Novim zakonom za većinu objekata cena legalizacije od 100 do 500 evra

Vučić: Novim zakonom za većinu objekata cena legalizacije od 100 do 500 evra

Jugmedia pre 2 sata
Protić: Najavljena legalizacija jedna od dve velike SNS pljačke, prave iracionalne poteze jer se plaše 1. novembra

Protić: Najavljena legalizacija jedna od dve velike SNS pljačke, prave iracionalne poteze jer se plaše 1. novembra

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićProsvetaVinčazdravstvolegalizacijaAna Brnabić

Društvo, najnovije vesti »

Upravo na Blic TV upravo na blic TV Legalizacija: U "Blic dan-u" istražujemo - koliko će pasti cene kvadrata kada svi budemo…

Upravo na Blic TV upravo na blic TV Legalizacija: U "Blic dan-u" istražujemo - koliko će pasti cene kvadrata kada svi budemo "Svoji na svome"

Blic pre 4 minuta
Bakarec: Vučić je otac jedne bolje Srbije

Bakarec: Vučić je otac jedne bolje Srbije

Danas pre 4 minuta
Sonom kiselinom po pravnom poretku: Kome služi novi zakon o legalizaciji, građanima ili investitorima bliskih režimu?

Sonom kiselinom po pravnom poretku: Kome služi novi zakon o legalizaciji, građanima ili investitorima bliskih režimu?

Mašina pre 24 minuta
Cena zlata na vrhuncu, NBS i dalje kupuje poluge

Cena zlata na vrhuncu, NBS i dalje kupuje poluge

Bloomberg Adria pre 28 minuta
Odalović: Nepoznata sudbina još 1.590 nestalih na Kosovu, Priština i Zagreb blokiraju proces

Odalović: Nepoznata sudbina još 1.590 nestalih na Kosovu, Priština i Zagreb blokiraju proces

Beta pre 50 minuta