Uživo Kijev broji mrtve na stotine Ruski raketni udar uništio podzemni štab, Ukrajina objavila snimak uništenja ruskih aviona

Alo pre 52 minuta
Uživo Kijev broji mrtve na stotine Ruski raketni udar uništio podzemni štab, Ukrajina objavila snimak uništenja ruskih aviona…

Kako se situacija u Ukrajini razvija, praćenje najnovijih informacija je od suštinskog značaja. Ovaj blog pruža sveobuhvatan pregled ključnih događaja, tekućih sukoba i značajnih vesti sa fronta u Ukrajini 25. septembra koji je 1.310. dan rata

U kratkim crtama: Posledice ruskog noćnog granatiranja ukrajinskog grada Harkova: EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju UŽIVO Ukrajinski dron pokušao da napadne rusku nuklearnu
Ukrajina: Oboren ruski Su-34 u Zaporoškoj oblasti; Mađarska rešava energetske dileme

RTS pre 26 minuta
Zelenski spreman na ostavku ako... Evo šta je obećao Trampu, razume da Ukrajinci možda žele "lidera sa novim mandatom" da…

Kurir pre 1 sat
"Kada se to desi, odmah ću tražiti izbore i dati signal parlamentu": Zelenski najavio povlačenje sa vlasti, otkrio plan

Mondo pre 1 sat
"Zelenski je narkoman i nakaza, a i on treba da zna jednu stvar": Putinov čovek ponovo preti nuklearnim oružjem

Mondo pre 1 sat
Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako..."

Telegraf pre 2 sata
Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije…

Blic pre 3 sata
Medvedev odgovorio Zelenskom: Rusija može da primeni oružje od kojeg nema spasa u skloništima

Sputnik pre 2 sata
Donald Tramp u UN: tvrdnje o 'trostrukoj sabotaži' i kritike prema Evropi i UN

Naslovi.ai pre 7 minuta
AP i Rojters zahtevaju odgovore od izraelske vlade o ubistvu novinara prošlog meseca

Cenzolovka pre 27 minuta
Slovenija: Vlada proglasila Netanjahua nepoželjnim

RTV pre 27 minuta
Netanjahu je do Njujorka leteo neuobičajenom rutom, evo i zašto

Danas pre 2 minuta
Estonija uvela sankcije Miloradu Dodiku

Blic pre 17 minuta