Uživo Kijev broji mrtve na stotine Ruski raketni udar uništio podzemni štab, Ukrajina objavila snimak uništenja ruskih aviona…

Kako se situacija u Ukrajini razvija, praćenje najnovijih informacija je od suštinskog značaja. Ovaj blog pruža sveobuhvatan pregled ključnih događaja, tekućih sukoba i značajnih vesti sa fronta u Ukrajini 25. septembra koji je 1.310. dan rata

U kratkim crtama: Posledice ruskog noćnog granatiranja ukrajinskog grada Harkova: EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju EPA/SERGEY KOZLOV Pogledaj galeriju UŽIVO Ukrajinski dron pokušao da napadne rusku nuklearnu