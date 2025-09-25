UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski u UN: Jeftinije je zaustaviti rat; Blumberg: Dronovi obustavili rad dve velike ruske luke

KIJEV, MOSKVA, VAŠINGTON - Rat u Ukrajini ušao je u 1.310. dan. Predsednik Volodimir Zelenski upozorio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da bi zaustavljanje rata u Ukrajini bilo mnogo jeftinije i efikasnije nego pokušaji zaštite od napada dronovima i drugih pretnji. Dve ključne ruske naftne luke na Crnom moru obustavile su utovar tankera nakon noćnih upozorenja na napade dronovima, piše Blumberg.

Novorosijsk u Krasnodarskoj Pokrajini, gde je Ruska Federacija premestila svoju Crnomorsku flotu, napadnut je ukrajinskim dronovima. Dve osobe su poginule, a 12 ih je ranjeno. Napadnuta je i druga ruska luka u u istoj pokrajini, gradu Tuapseu, 64 kilometra od Sočija. Ranjene su dve osobe, nije bilo oštećena, navode vlasti lokalne infrastrukture, ali su pozvali građane da se povuku iz centralnog dela i priobalja. Primećeni su i bespilotni čamci u Crnom moru, a