Vučić u Njujorku sa Netanjahuom: Otvorena tema ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini FOTO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Aleksandar Vučić je na Instagram profilu uz fotografiju naveo da je razgovor bio "dobar i sadržajan", a da je posebno važno što je otvorena tema ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela. "To bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa", istakao je predsednik Srbije. Podsetimo, tokom boravka u Njujorku, Vučić je imao više bilateralnih sastanaka sa brojnim svetskim zvaničnicima.