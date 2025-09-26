Razmatra se inicijativa za modernizaciju železnice između Trsta i Beograda

(Foto: Vivvi Smak/shutterstock) Sastanak Centralno - evropske inicijative, koji će biti održan na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od izuzetnog je značaja, jer će biti razmatrana inicijativa za modernizaciju železničkog saobraćaja između Trsta i Beograda i železničkog graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, najavio je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež. Čadež, koji kao član delegacije Srbije boravi u Njujorku,