SAD uvode visoke carine na lekove, nameštaj, kuhinjske elemente i teške kamione

Politika pre 1 sat
SAD uvode visoke carine na lekove, nameštaj, kuhinjske elemente i teške kamione

Carina na farmaceutske proizvode neće se primenjivati na kompanije koje započnu proizvodnju u SAD

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je novu rundu carina, uključujući tarifu od 100 odsto na brendirane farmaceutske lekove, od 30 odsto na tapacirani nameštaj, od 50 odsto na kuhinjske i kupatilske elemente i od 30 odsto na teške kamione. Nove tarife stupaju na snagu 1. oktobra, prenosi Si-Bi-Es njuz. Tramp je na društvenoj mreži Truth Social naveo da se carina na farmaceutske proizvode neće primenjivati na kompanije koje započnu
