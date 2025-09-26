Tramp najavljuje nove carine, za lekove i do 100 odsto

„Od 1. oktobra primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi“, najavio je predsednik SAD Donald Tramp

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je uvođenje novih carina koje će ići do 100 odsto za lekove a pogađaju i kamione i nameštaj proizveden van SAD. „Od 1. oktobra primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran …sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi“, napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. U odvojenom saopštenju Tramp je takođe najavio uvođenje carina od 25 odsto na sve kamione