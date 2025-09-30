Mali: Prosveti plate više ukupno 22,4%, minimalac veći 37%

(Foto: Shutterstock/Janusz Pienkowski) Ministar finansija Siniša Mali najavio je vanredno povećanje zarada u pojedinim sektorima, ali i minimalne zarade u Srbiji. - Sutra je 1. oktobar i sledi vanredno povećanje zarada dodatnih 5 % u prosveti - rekao je Mali.

On je dodao da su sa tih 5 % kumulativno 22,4 % povećane plate u prosveti samo u ovoj godini. Ministar je najavio i da će nastavni kadar sa sedmim stepenom stručne spreme imati platu koja premašuje 106.000 dinara. - Dodatnih 5 % u zdravstvu biće preko 90.000 dinara za medicinske sestre, a za lekare preko 170.000 dinara - rekao je Mali. Mali je podsetio da je prosečna plata u Srbiji u julu bila 931 EUR, a da će u decembru "preći 1.000 EUR". - Kumulativno povećanje