NIS podneo novi zahtev za odlaganje sankcija nadležnima u SAD

Nova ekonomija pre 1 sat
NIS podneo novi zahtev za odlaganje sankcija nadležnima u SAD

Naftna industrija Srbije (NIS) je pre ponoći između petka i subote administraciji u Vašingtonu predala novi dopunjen zahtev za odlaganje američkih sankcija, objavio je RTS.

NIS novu licencu traži kako bi mogao da nastavi nesmetano poslovanje i posle srede, 8. oktobra, kada ističe prethodno odlaganje pune primene sankcija koje Sjedinjene Američke Države uvode zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji. Do sada su sankcije odlagane osam puta puta: šest puta po mesec dana, potom krajem septembra na samo četiri, do prvog oktobra, pa na kraju za još jednu sedmicu. NIS je prethodno ovog meseca takođe ponovio zahtev za skidanje sa liste
