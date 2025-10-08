Sankcije NIS-u biće odložene za još nedelju dana

Sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) biće odložene nedelju dana, rečeno je jutros rukovodiocima kompanije.

Kako Nova ekonomija nezvanično saznaje, na sastanku visokog i srednjeg menadžmenta NIS jutros je rukovodiocima rečeno da će sankcije SAD biti odložene za još nedelju dana i da se čeka zvanična potvrda iz Vlade Srbije. U međuvremenu je Janaf, hrvatski naftovod preko kog se sirovom naftom snabdeva NIS, objavio da je i sam dobio odlaganje sankcija za nedelju dana. Prema izvorima Nove ekonomije, na sastanku je rukovodiocima rečeno da prenesu zaposlenima da kompanija ne