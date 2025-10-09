UŽIVO Skupština: Đilas i Aleksić izazvali buru kod naprednjaka, poslanici i o Borisu Bratini kao Vulverinu, Velji Nevolji… (VIDEO)

Skupština Srbije nastavila je danas rad u deset sati, a na početku sednice poslanici postavljaju pitanja Vladi Srbije i nadležnim državnim institucijama. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> 15.48 Miloš Parandilović (NLS)