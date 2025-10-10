Tramp ima poruku za Putina

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" kako bi zahvalio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, koji se pridružio svetskim liderima koji su izrazili podršku mirovnom planu predsednika SAD Donalda Trampa za Gazu.

"Hvala vam, predsedniče Putine", napisao je Tramp na Truth Social. Putin je, podsećanja radi, danas rekao da Tramp "mnogo čini za mir", navodeći kao primer primirje na Bliskom istoku, ali je dodao da nije na njemu da odlučuje da li američki predsednik zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Ako mirovni sporazum za Gazu uspe, to će biti "ništa manje od istorijskog događaja", rekao je Putin. Mnogi komentatori smatraju da je Putin svesno hvalio Trampa kako bi mu ugazio ego