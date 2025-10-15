Još četiri tela talaca koje je držao Hamas predata Crvenom krstu

Izraelska vojska saopštila je da su večeras Crvenom krstu predata tela još četiri taoca koje je držala paletsinska islamistička grupa Hamas u Gazi. „Prema informacijama Crvenog krsta četiri kovčega sa telima preminulih talaca prebačena su njima i na putu su ka izraelskoj vojsci i Šin Betu (izraelskoj unutrašnjoj bezbednosnoj službi) u pojasu Gaze“, saopštila je vojska. Ranije danas predsednik SAD Donald Tramp pozvao je Hamas da vrati tela umrlih talaca u Gazi kako