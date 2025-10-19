uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusija ove nedelje upotrebila 50 raketa, 3.270 dronova i 1.370 bombi

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI Zelenski: Rusija ove nedelje upotrebila 50 raketa, 3.270 dronova i 1.370 bombi

Rat u Ukrajini traje 1.333 dana i ništa ne nagoveštava da je kraj blizu, s obzirom da je i dalje reč o nabavci sve smrtonosnijeg oružja na obe strane.

Dok Zelenski u Vašingtonu vidi priliku za nabavku raketa Tomahavk koje su još uvek pod znakom pitanja, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, kaže da su na poligonu Kapustin Jar testirani napredni ruski sistemi naoružanja. Evropski lideri nastavljaju sa paketom mera podrške Ukrajini, pa tako poljski premijer Donald Tusk piše na platformi X da je nakon razgovora Volodimira Zelenskog u Beloj kući i sa evropskim saveznicima, sasvim jasno da
Ključne reči

Vladimir PutinSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaVašingtonDimitrij MedvedevBela kućaRusijaDonald TrampHarkovRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Prijavljena krađa u Luvru, muzej danas zatvoren

