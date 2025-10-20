Oglasio se KCV o majci mrtve bebe pronađene na ulici

Luftika pre 4 sati
Oglasio se KCV o majci mrtve bebe pronađene na ulici

Tridesetdevetogodišnja žena dovezena je na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, uz pratnju policije, zbog porođaja van porodilišta, saopštio je Klinički centar Vojvodine.

U pitanju je osoba čije je mrtvo novorođenče pronađeno jutros na Bulevaru cara Lazara. Kako poručuju iz KCV-a, pacijentkinja je po prijemu na kliniku bila svesna i sa urednim vitalnim parametrima. “Nakon laboratorijske i radiološke obrade, pregleda i pružene lekarske pomoći, pacijentkinja je stabilnog opšteg stanja smeštena na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo radi daljeg praćenja i opservacije”, navode u Kliničkom centru Vojvodine. Podsetimo, jutros oko sedam
Ključne reči

VojvodinaNovi SadKCV

