Društvo pod pritiskom, deca u problemu

Ukupan broj ugrožene dece u Srbiji je visok. Nalazimo se pri samom vrhu zemalja sa značajnim procentom dece kojima je potrebna stručna pomoć i podrška

Deseti oktobar je Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Bila je to i prilika da se suočimo s realnošću koju prečesto ignorišemo, da je mentalno zdravlje dece i mladih u Srbiji u ozbiljnoj krizi. U trenutku dok govorimo o važnosti psihološke stabilnosti, u Srbiji 807 škola istovremeno je primilo dojave o bombama. Lažni, ali duboko uznemirujući događaji. U zemlji u kojoj ni osnovne bezbednosne ni mentalno zdravstvene mreže nisu osigurane, ovakvi incidenti dodatno