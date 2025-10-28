Od 4 do 27 stepeni Kiša će danas pogoditi ovaj deo zemlje, a ovde će se sve zabeleti

U Srbiji se danas očekuje jutarnja kiša na jugu i jugoistoku, dok će na visokim planinama padati sneg

Tokom dana, u svim krajevima suvo uz razvedravanje. RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju RHMZ Pogledaj galeriju Krajem dana vetar menja pravac sa severozapadnog na južni, a temperature će se kretati od 4 do 17 stepeni. RHMZ U Beogradu se jutrom očekuje razvedravanje, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj oblaka, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 15 stepeni. BONUS VIDEO