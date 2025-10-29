Putevi Srbije: Saobraćaj ka Novom Sadu se odvija normalno, putni pravci ka tom gradu neće biti zatvoreni

Glas Zaječara pre 55 minuta  |  Anđela Risantijević
Putevi Srbije: Saobraćaj ka Novom Sadu se odvija normalno, putni pravci ka tom gradu neće biti zatvoreni

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ demantovalo je, kako su saopštili, navode medija da su objavljeni spiskovi zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra 2025. godine i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena.

Kako je navedeno u saopštenju, saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvija se u normalnom režimu i putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni. U zoni radova na rehabilitaciji petlje Beograd, na smerovima Novi Sad – Niš/Čačak i Niš/Čačak – Novi Sad, biće obezbeđene po dve saobraćajne trake za svaki smer i nema obustave saobraćaja. Podsetimo, na sajtu Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ ranije su objavljene promene režima saobraćaja za koje je navedeno da
