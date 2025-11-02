Mladić ranjen nožem na Novom Beogradu, prebačen u KBC Zemun

Devetnaestogodišnji mladić ranjen je sinoć nožem na Novom Beogradu. Hitna pomoć prevezla ga je u Kliničko-bolnički centar u Zemunu.

Mladić starosti 19 godina je sinoć ranjen nožem u Ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći. Kako je za RTS rekla dr Milena Popović iz Hitne pomoći, poziv su dobili u 20.47, a ranjenog mladića prevezli su u Kliničko-bolnički centar u Zemunu. Hitna pomoć pozvana je i zbog lakše saobraćajne nezgode na Pupinovom mostu. Jedna žena zadobila je lakše povrede i takođe je prevezena u KBC Zemun. Tokom noći, Hitna pomoć imala je 108