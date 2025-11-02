Mladić ranjen nožem na Novom Beogradu, prebačen u KBC Zemun

RTS pre 30 minuta
Mladić ranjen nožem na Novom Beogradu, prebačen u KBC Zemun

Devetnaestogodišnji mladić ranjen je sinoć nožem na Novom Beogradu. Hitna pomoć prevezla ga je u Kliničko-bolnički centar u Zemunu.

Mladić starosti 19 godina je sinoć ranjen nožem u Ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu, rečeno je RTS-u u Hitnoj pomoći. Kako je za RTS rekla dr Milena Popović iz Hitne pomoći, poziv su dobili u 20.47, a ranjenog mladića prevezli su u Kliničko-bolnički centar u Zemunu. Hitna pomoć pozvana je i zbog lakše saobraćajne nezgode na Pupinovom mostu. Jedna žena zadobila je lakše povrede i takođe je prevezena u KBC Zemun. Tokom noći, Hitna pomoć imala je 108
Otvori na rts.rs

Pročitajte još

"Evo gde sam bio u vreme atentata na Đinđića" Sretko Kalinić progovorio iz zatvora: "Imam dogovor koji neću da prekršim"

"Evo gde sam bio u vreme atentata na Đinđića" Sretko Kalinić progovorio iz zatvora: "Imam dogovor koji neću da prekršim"

Kurir pre 7 sati
"Nisam učestvovao u ubistvu Đinđića, samo idiot može da učestvuje u tome": Sretko Kalinić progovorio iz zatvora

"Nisam učestvovao u ubistvu Đinđića, samo idiot može da učestvuje u tome": Sretko Kalinić progovorio iz zatvora

Mondo pre 9 sati
Bmw-om divljao po Zemunu 160km na sat bez dozvole Policija zaustavila vozača, imao 1,31 promila u krvi

Bmw-om divljao po Zemunu 160km na sat bez dozvole Policija zaustavila vozača, imao 1,31 promila u krvi

Kurir pre 10 sati
Pijan divljao po putu: Priveden vozač BMW X5

Pijan divljao po putu: Priveden vozač BMW X5

Večernje novosti pre 11 sati
Vozio u Zemunu skoro 160 km na čas, sa 1,31 promil alkohola i bez dozvole

Vozio u Zemunu skoro 160 km na čas, sa 1,31 promil alkohola i bez dozvole

N1 Info pre 12 sati
Seo u "BMW", pa pijan divljao 159 na sat u Zemunu gde je ograničenje 100: Kod sebe nije imao vozačku dozvolu, policija ga…

Seo u "BMW", pa pijan divljao 159 na sat u Zemunu gde je ograničenje 100: Kod sebe nije imao vozačku dozvolu, policija ga zadržala u službenim prostorijama

Blic pre 12 sati
MUP: Pijani vozač bez dozvole, vozio kroz Zemun 60 km/h brže od dozvoljenog

MUP: Pijani vozač bez dozvole, vozio kroz Zemun 60 km/h brže od dozvoljenog

Novi magazin pre 12 sati

Ključne reči

RTSKBCkliničko bolnički centarZemun

Hronika, najnovije vesti »

Mladić ranjen nožem na Novom Beogradu, prebačen u KBC Zemun

Mladić ranjen nožem na Novom Beogradu, prebačen u KBC Zemun

RTS pre 30 minuta
Vrnjačka Banja: Vozio sa 3.62 promila alkohola u organizmu

Vrnjačka Banja: Vozio sa 3.62 promila alkohola u organizmu

Pressek pre 25 minuta
Cela Srbija plače za zlatnim dečakom Sahranjen nastradali džudista Lazar

Cela Srbija plače za zlatnim dečakom Sahranjen nastradali džudista Lazar

Alo pre 55 minuta
Izboli ga, skinuli ga u bokserice i bacili ispod tezge kao psa Stravično ubistvo u Debeljači ledi krv u žilama

Izboli ga, skinuli ga u bokserice i bacili ispod tezge kao psa Stravično ubistvo u Debeljači ledi krv u žilama

Alo pre 55 minuta
I dalje u teškom stanju posle skoka iz aviona Dve padobranske nesreće u nešto više od deset dana

I dalje u teškom stanju posle skoka iz aviona Dve padobranske nesreće u nešto više od deset dana

Alo pre 55 minuta