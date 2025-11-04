Supruga Štimca se hitno oglasila, poznato šta se dešava sa Vladimirom: Vidimo se ispred Palate pravde

Nova pre 17 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Aleksandra Štimac, supruga Vladimira, odlučila je da se oglasi kako bi još jednom pozvala građane na reakciju.

Štimac je uhapšen u noći između nedelje i ponedeljka, a prve informacije su govorile da će biti pušten na slobodu tokom ponedeljka. Ipak, to se odjednom promenilo, pa mu je opet izrečeno zadržavanje. Sada je odjednom odlučeno da u 08.00 izađe pred tužioca. „Vladu izvode u 8h pred tužioca. Naravno da ne možemo da se organizujemo jer se plaše mase ljudi. Vidimo se ispred Palate pravde ko je budan i ko može da dođe“, stajalo je u objavi. Vladu izvode u 8h pred
